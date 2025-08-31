CENE OGREVA OVE JESENI I ZIME – DRVA OD 55 DO 80 EVRA PO METRU KUBNOM, PELET SKUPLJI, UGALJ SE SVE MANJE KORISTI

Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić kaže da ogrevno drvo treba nabaviti na vreme, najmanje četiri do šest meseci pre početka grejne sezone. Glavonjić preporučuje potrošačima da obiđu stovarišta, upoznaju se sa cenama, i tek onda krenu u nabavku. Ukoliko se odluče za sečeno ili cepano drvo po metru, cena je viša za oko hiljadu dinara.

Najjeftinije ogrevno drvo je na jugu naše zemlje, u Vranju, i cene su oko 6.500 dinara po prostornom metru. U Pirotu je 7.000 dinara, a u Šumadiji od 7.000 do 9.000 dinara. Najskuplje ogrevno drvo u ovom trenutku je u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu cene se kreću od 8.200 do 9.000 dinara, a u Novom Sadu od 9.000 do 9.500 dinara.

Cene peleta iz uvoza su povećane i sada se kreću u opsegu od 28.500 do 30.000 dinara, dok je domaći pelet takođe poskupeo i to za iznos od 200 do 1.500 dinara po toni i sada se cene kreću od 27.000 do 29.400 dinara.

Glavonjić je zaključio da istraživanja Šumarskog fakulteta pokazuju da broj domaćinstava koja koriste ugalj za ogrev opada iz godine u godinu, a jedan od razloga je i ekološka osvešćenost.