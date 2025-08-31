POČETAK SEPTEMBRA OBELEŽIĆE SUNČANO I TOPLIJE VREME, KIŠA MOGUĆA U SREDU I PETAK

U Srbiji u ponedeljak pretežno sunčano i toplije, samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde slaba kiša, posle podne u tim krajevima razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 do 31°C.

U ponedeljak u Kruševcu smena sunca i oblaka, ali toplije nego za vikend. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna temperatura 28°C.

U Srbiji u utorak pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu Srbije naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije ponegde i jak južnih smerova, krajem dana na severozapadu Srbije u skretanju na zapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 31 do 34°C. Upozorenja: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 60%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 55%.

U utorak u Kruševcu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna temperatura 32°C.

U Srbiji u sredu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 26 do 30°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 sata, verovatnoća 60%.

U sredu u Kruševcu promenljivo vreme, sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna temperatura 30°C.

U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, u Bačkoj i Sremu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 26 do 30°C. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 60%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 sata, verovatnoća 70%.

U četvrtak u Kruševcu smena sunca i oblaka. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna temperatura 27°C.

U Srbiji od 05. do 09. septembra 2025. godine: Promenljivo, u Vojvodini uglavnom suvo, a u ostalim krajevima sa češćom pojavom kiše. Dnevne temperature oko i malo iznad proseka za prvu dekadu septembra.

U petak u Kruševcu promenljivo oblačno, ali toplo, uz moguću kišu. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna temperatura 29°C.

U subotu u Kruševcu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna temperatura 30°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna temperatura 31°C.

Sledećeg ponedeljka, 8. septembra u Kruševcu promenljivo, uz smenu sunčanog i oblačnog vremena. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna temperatura 30°C.

Izvor: rts.rs / RHMZ (Srbija) i vremeradar.rs (fotografije i izgledi vremena za Kruševac).