FK NAPREDAK: PROMOCIJA NOVOG SPORTSKOG DIREKTORA I STRUČNOG ŠTABA

Novi sportski direktor Fudbalskog kluba Napredak je Bratislav Ristić, a novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić.

Do promene stručnog štaba i sportskog direktora došlo je nakon đto je Napredak jesenji deo sezone završio na poslednjem mestu superligaške tabele sa svega 12 osvojenih bodova, iako je pred početak prvenstva oformljena ekipa koja je u svojim redovima imala igrače sa zavidnim rejtingom i biografijom.

Bratislav Ristić, koji će obavljati funkciju sportskog direktora, i šef stručnog štaba Nikola Drinčić obratili su se na konfereniji za medije FK Napredak.

Nikola Drinčić, koji je prethodno vodio Radnički iz Niša, gradio je trenersku karijeru u Zemunu, Omladincu iz Novih Banovaca, a bio je i pomoćnik IMT-u. Dosadašnji trener Radničkog iz Niša na ovoj poziciji nasledio je Radoslava Bataka, sa kojim je saradnja raskinuta neposredno po završetku jesenjeg dela prvenstva zbog loših rezultata u prvih 20 kola Superlige Srbije. FK Napredak se trenutno nalazi u teškoj situaciji u borbi za opstanak.