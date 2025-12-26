Jefimija TV, Kruševac

Fudbal Sport

FK NAPREDAK: PROMOCIJA NOVOG SPORTSKOG DIREKTORA I STRUČNOG ŠTABA

ByGoran Nikolić

dec 26, 2025

Novi sportski direktor Fudbalskog kluba Napredak je Bratislav Ristić, a novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić.

Do promene stručnog štaba i sportskog direktora došlo je nakon đto je Napredak jesenji deo sezone završio na poslednjem mestu superligaške tabele sa svega 12 osvojenih bodova, iako je pred početak prvenstva oformljena ekipa koja je u svojim redovima imala igrače sa zavidnim rejtingom i biografijom.

Bratislav Ristić, koji će obavljati funkciju sportskog direktora, i šef stručnog štaba Nikola Drinčić obratili su se na konfereniji za medije FK Napredak.

Nikola Drinčić, koji je prethodno vodio Radnički iz Niša, gradio je trenersku karijeru u Zemunu, Omladincu iz Novih Banovaca, a bio je i pomoćnik IMT-u. Dosadašnji trener Radničkog iz Niša na ovoj poziciji nasledio je Radoslava Bataka, sa kojim je saradnja raskinuta neposredno po završetku jesenjeg dela prvenstva zbog loših rezultata u prvih 20 kola Superlige Srbije. FK Napredak se trenutno nalazi u teškoj situaciji u borbi za opstanak.

By Goran Nikolić

Related Post

Fudbal Sport

FUDBALSKI SAVEZ RASINSKOG OKRUGA DODELIO „RASINSKE ZVEZDE“ NAJBOLJIM POJEDINCIMA U OKRUGU

dec 23, 2025 Goran Nikolić
Društvo Sport Vesti

PRIJEM ZA SPORTSKE KLUBOVE I UDRUŽENJA KOJI SU OSTVARILI ZAPAŽENE REZULTATE U 2025. GODINI

dec 22, 2025 Goran Nikolić
Fudbal Sport

TEK DRUGA POBEDA KRUŠEVAČKIH FUDBALERA U AKTUELNOJ SEZONI, ŽELEZNIČARU DOSUĐENA DVA PENALA

dec 7, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

DVONEDELJNI RADOVI U ZAUSTAVNOJ TRACI NA MORAVSKOM KORIDORU, PETLJA KOŠEVI – PETLJA VRNJAČKA BANJA

26.12.2025. Goran Nikolić
Vesti Zabava

PODELJENO 1.000 NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA, KRUŠEVLJANI SE ZABAVLJALI UZ TROPIKO BEND

26.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZABRANJENE POSETE HOSPITALIZOVANIM PACIJENTIMA OPŠTE BOLNICE U KRUŠEVCU

26.12.2025. Goran Nikolić
Fudbal Sport

FK NAPREDAK: PROMOCIJA NOVOG SPORTSKOG DIREKTORA I STRUČNOG ŠTABA

26.12.2025. Goran Nikolić