U Mozaik sali Gradske uprave Kruševac upriličen je prijem za sportske klubove i udruženja koji su ostvarili zapažene rezultate u 2025. godini. Njima su uručene trenerke i oprema, u prisustvu ministra sporta i omladine Zorana Gajića.

Prijem je upriličen za 185 sportista iz 23 sportska kluba i udruženja. Dodeli trenerki i opreme za ostvarene rezultate u 2025. godini, pored predstavnika gradske vlasti, prisustvovao je i ministar sporta Zoran Gajić. Prisutne sportiste, trenere i sportske radnike pozdravio je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Ministar Zoran Gajić prisustvovao je i tribini koja je održana u Beloj Sali KCK, na temu „Strategija razvoja sporta od 2026. do 2035. godine“. Strategija akcenat stavlja na školski sport i rad sa decom mlađeg uzrasta, istakao je ministar Gajić.