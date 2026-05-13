U RIBARSKOJ BANJI JE OTVORENA TRADICIONALNA PROLEĆNA LIKOVNA KOLONIJA

maj 13, 2026

Prolećna i jesenja likovna kolonija u Ribarskoj banji organizuje se od 1989. godine. Bogat umetnički fundus čini oko 900 dela koja oplemenjuju protorije zdravstvenih i smeštajnih objekata Ribarske banje.

Na prolećnoj likovnoj koloniji stvaraće umetnici koji su po prvi put u Ribarskoj banji, ali ima i slikara poput Pavla Naskovića, koji su deo likovne kolonije od kada je osnovana.

Narednih nedelju dana umetnici će inspirisani prirodom Ribarske banje i okoline stvarati dela na temu Pejzaž, nakon čega će biti izložena u vili Pogled.

