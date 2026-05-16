BEZ POBEDE I U POSLEDNJOJ UTAKMICI OVE SEZONE PRED DOMAĆIM NAVIJAČIMA

ByGoran Nikolić

maj 16, 2026

Kruševački Napredak i Radnički 1923 iz Kragujevca odgirali su večeras na stadionu „Mladost“ nerešeno 0:0, u pretposlednjem kolu plej-auta Superlige Srbije.

U poslednjem kolu plej-auta, u nedelju, 24. maja Mladost će u Lučanima ugostiti Napredak, u njegovoj poslednjoj ovogodišnjoj Superligaškoj utakmici, s obzirom da će u sledećoj sezoni kruševački fudbaleri igrati u okviru Prve lige Srbije.

Iz Superlige ispadaju četiri kluba, a pred poslednje kolo, izvesno je da su to Javor iz Ivanjice, subotički Spartak i kruševački Napredak. Radnički iz Kragujevca ima 44 boda, kao i TSC, dok Mladost ima 43 i jedna od ove tri ekipe u poslednjem kolu će se boriti za opstanak.

