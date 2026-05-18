NA TRGU KOSOVSKIH JUNAKA U CENTRU KRUŠEVCA ODRŽANE SU PLAZMA SPORTSKE IGRE MLADIH

Sportsku manifestaciju Plazma sportske igre mladih u Kruševcu svečano je otvorila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković koja pozdravila učesnike i istakla značaj sporta i druženja među decom i mladima. Takođe, je podsetila i na značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu u gradu.

Poseban trenutak događaja bilo je tradicionalno paljenje Plamena prijateljstva nakon čega je usledilo takmičenje. Najmlađi učesnici imali su priliku da se takmiče u disciplinama koje su deo standardnog programa Dana sporta – Telekom Srbija KUP-u i Coca-Cola CUP-u u malom fudbalu, ženskoj odbojci, Lino igri između dve vatre, kao i atletskoj trci pokazujući sportski duh, timsku igru i veliku energiju.

Plazma Sportske igre mladih predstavljaju najveću manifestaciju amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi, koja se danas održava u pet zemalja regiona – Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, sa ciljem promocije zdravih stilova života, prijateljstva i zajedništva, uz potpuno besplatno učešće za svu decu. Nakon kvalifikacionih takmičenja slede regionalna i državna prvenstva, dok najbolje ekipe i pojedince očekuje i veliko međunarodno finale u Splitu, gde će predstavljati svoju zemlju i družiti se sa vršnjacima iz regiona.