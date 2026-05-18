PRVI „ČARAPANIJA BAZAR FEST“ NADMAŠIO OČEKIVANJA ORGANIZATORA I IZLAGAČA

Prvi „Čarapanija bazar fest“ koji je održan na Staroj zelenoj pijaci u Kruševcu, nadmašio je očekivanja organizatora i izlagača, kojih je bilo oko 150.

Stara zelena pijaca u petak popodne do kasno u noć, bila je ispunjena najraznovrsnijim domaćim proizvodima. Sirevi, vina, pčelinji proizvodi, specijaliteti, slatkiši, proizvodi starih zanata i rukotvorina, domaća kozmetika, prezentovani su na prvovom „Čarapanija bazar festu“. Osim prodajne ponude organizovan je zabavno muzički program za posetioce svih generacija. Sudeći po broju izlagača kojih je bilo preko 150 i posećenosti manifestacija je bila izuzetno uspešna, a organizatori najavljuju da će se potruditi da do kraja godine organizuju još jednu.

Promocija domaće proizvodnje, upoznavanje kupaca sa proizvođačima, uspostavljanje međusobne saradnje bili su neki od ciljeva organizovanja ove manifestacije.

Posetioci su imali priliku da degustiraju raznovrsne specijalitete i kupe proizvode koji su vrlo retki na tržištu poput proizvoda od magarećeg mleka.

Iako je po prvi put organizovan „Čarapanija bazar fest“, utisci učesnika, posetioca i organizartora, pokazju da će ova manifestacija prerasti u tradicionalnu i jednu od najposećenijih u gradu.