Jefimija TV, Kruševac

PROMENLJIVO OBLAČNO VREME TOKOM SEDMICE, KIŠA MOGUĆA U DRUGOJ POLOVINI RADNE NEDELJE

ByGoran Nikolić

maj 17, 2026

U Srbiji u ponedeljak ujutru iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 19 do 22°C.

U ponedeljak u Kruševcu uglavnom sunčano i suvo. Temperatura od 9 ujutru do 21°C tokom dana.

U Srbiji u utorak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije pojačan severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 20 do 23°C.

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno, ali suvo. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 22°C.

U Srbiji u sredu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz prolaznu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14, a najviša od 20 do 25°C.

U sredu u Kruševcu promenljivo oblačno, uz moguću slabu kišu tokom dana. Temperatura od 11 ujutru do 22°C tokom dana.

U Srbiji u četvrtak: Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz prolaznu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 21 do 25°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno, uz moguću slabu kišu tokom dana. Jutarnja temperatura 14, maksimalna dnevna oko 22°C.

Prognoza vremena u Srbiji od 22. do 26. maja 2026. godine: Promenljivo, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura bez bitnije promene.

Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografija izgleda vremena za Kruševac), vremenska prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.

