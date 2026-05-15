OŠ „KNEZ LAZAR“, VELIKI KUPCI SVEČANO OBELEŽILA VEK POSTOJANJA

OŠ “Knez Lazar” Veliki Kupci svečanom akademijom, koja je održana u Kruševačkom pozorištu, obeležila je sto godina postojanja.

OŠ “Knez Lazar” u Velikim Kupcima je osnovana 1926. godine. Svečana akademija povodom veka postojanja škole održana je u Kruševačkom pozorištu pod sloganom „Čast nema cenu – budi hrabar, istrajan u svemu”, slaveći punih 100 godina znanja, tradicije i vaspitanja generacija u kruševačkom kraju.

Na svečanoj akademiji uručene su zahvalnice Gradu Kruševcu i lokalnim institucijama za doprinos u radu škole.

Od osnivanja do danas nastavnici i učenici OŠ “Knez Lazar” su se trudili da u svakom pogledu promovišu rad škole u najboljem svetlu. Uključivanje u reforme dovelo je do unapređivanja nastave i do opremanja škole savremenim nastavnim sredstvima. U školi radi visoko obrazovani kadar iz svih predmeta propisanih od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Pored matične škole u Velikim Kupcima, u obrazovni sistem ulaze i tri područna odeljenja, za đake od prvog do četvrtog razreda, u mestima Majdevo, Ćelije i Sebečevac.