PREZENTACIJA PROJEKTA IZGRADNJE STAMBENOG KOMPLEKSA U VRNJAČKOJ BANJI

Prezentacija projekta izgradnje stambenog kompleksa investitora kompanije Minder doo čiji je osnivač i direktor Rafael Severin održana je u Vrnjačkoj banji.

U Vrnjačkoj Banji zvanično je prezentovan projekat izgradnje novog stambenog kompleksa „Raj Residence“, investitora građevinske kompanije Minder doo. Detalje ovog projekta, čija izgradnja zvanično počinje 1. juna 2026. godine, predstavio je osnivač i direktor kompanije, Rafael Severin.

Prezentacija je obuhvatila tehničku specifikaciju i modele investiranja u novi banjski kompleks.

Novi stambeni kompleks Raj Residence smešten je na elitnoj i ekološki čistoj lokaciji u Vrnjačkoj Banji, u naselju Raj. Objekat se nalazi u neposrednoj blizini popularnog Akva-parka „Raj“ i čuvenih Vrnjačkih Termi.

Okružen prirodnim zelenilom i šumom, kompleks pruža savršen mir i izolaciju od gradske buke, uz zadržavanje brze pešačke komunikacije sa centralnom banjskom promenadom.

Prema rečima Rafaela Severina, projekat je projektovan tako da zadovolji potrebe modernih porodica.

U ponudi su funkcionalne stambene jedinice, 500 stanova u Vrnjačkoj banji, koji će biti plasirani na tržište.