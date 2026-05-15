PREDAVANJE O ZNAČAJU PORODICE U VASPITNO-POPRAVNOM DOMU

ByGoran Nikolić

maj 15, 2026

Predavanje o značaju porodice održano je u Vaspitno-popravnom dolu u Kruševcu, a povodom Međunarodnog dana porodice koji se obeležava 15. maja.

Vaspitno-popravni dom u Кruševcu u saradnji sa Domom zdravlja, povodom 15. maja, Svetskog dana porodice organizovao je predavanje štićenicima. Predavanje je održao Tim savetovališta za mlade Doma zdravlja Кruševac.

Inače, ovo je samo jedno u nizu edukativnih predavanja u Vaspitno popravnom domu. Prethodnog dana organizovano je predavanje na temu “Prevencija prenošenja i zaštita od polno prenosivih bolesti kao i rizici koje nosi HPV-infekcija“, koje su održali epidemiolozi kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.

