PREDAVANJE O ZNAČAJU PORODICE U VASPITNO-POPRAVNOM DOMU

Predavanje o značaju porodice održano je u Vaspitno-popravnom dolu u Kruševcu, a povodom Međunarodnog dana porodice koji se obeležava 15. maja.

Vaspitno-popravni dom u Кruševcu u saradnji sa Domom zdravlja, povodom 15. maja, Svetskog dana porodice organizovao je predavanje štićenicima. Predavanje je održao Tim savetovališta za mlade Doma zdravlja Кruševac.

Inače, ovo je samo jedno u nizu edukativnih predavanja u Vaspitno popravnom domu. Prethodnog dana organizovano je predavanje na temu “Prevencija prenošenja i zaštita od polno prenosivih bolesti kao i rizici koje nosi HPV-infekcija“, koje su održali epidemiolozi kruševačkog Zavoda za javno zdravlje.