SNS KRUŠEVAC OBELEŽIO MEĐUNARODNI DAN PORODICE

U susret Međunarodnom danu porodice, koji se obeležava 15. maja, GO Srpske napredne stranke organizovao je na Bagdali Porodični dan.

Veliki broj porodica, dece i sugrađana okupio se u jednom od najlepših delova grada kako bi uživali u bogatom programu, sportskim aktivnostima, animaciji za najmlađe i sadržajima koji su poslali najlepšu poruku – da je porodica temelj svakog društva.

Tokom druženja vladala je atmosfera zajedništva, pozitivne energije i porodičnih vrednosti, a posebnu radost doneli su najmlađi učesnici koji su uživali u igri i brojnim zabavnim sadržajima.

Iz Gradskog odbora SNS Kruševac poručili su da će i u narednom periodu nastaviti da organizuju događaje koji promovišu porodicu, zajedništvo vrednosti, jer je snažna porodica osnov snažnog društva i sigurne budućnosti.