ODRŽAN SASTANAK POVODOM PROJEKTA SMART SDI – PAMETNE PACELE

U Gradskoj upravi Kruševac održan je sastanak povodom projekta Smart SDI – Pametne pacele, koji predstavlja početak digitalizacije planiranja i korišćenja zemljišta za održiv razvoj Republike Srbije, u skladu sa globalnim i nacionalnim strateškim prioritetima.

Sistem Pametna Parcela predstavlja početak digitalizacije planiranja i korišćenja zemljišta za održiv razvoj Republike Srbije, u skladu sa globalnim i nacionalnim strateškim prioritetima. Eksperti iz Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis zemljišta u Republičkom geodetskom zavodu održali su više radnih sastanaka sa ciljem pružanja stručne podrške u okviru projekta „ SmartSDI“. Jedan od tih sastanaka organizovan je i u Gradskoj upravi Kruševac, koji je usmeren na unapređenje realizacije projektnih aktivnosti i dalji razvoj ključnih komponenti sistema. Poseban fokus bio je na razmeni znanja i iskustava, kao i na usaglašavanju tehničkih i organizacionih aspekata implementacije savremenih digitalnih rešenja.

U saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u Srbiji uključujući i Kruševac, Republički geodetski zavod je uz stručnu podršku Švedske uprave za kartografiju, katastar i upis zemljišta uspostavio inicijalnu nacionalnu bazu sa geoprostornim podacima o planiranoj nameni zemljišta.

Ova radna poseta Kruševcu doprineće daljem preciziranju projektnih aktivnosti, definisanju tehničkih zahteva i pripremi za naredne faze implementacije planiranih rešenja.

Pametna parcela omogućiće transparentnije, efikasnije i održivo planiranje povezivanjem svih relevantnih informacija i institucija na jednom mestu.Unosom podataka od strane lokalnih samouprava, građanima će geoinformacije, planski dokumenti i uslovi za korišćenje zemljišta biti dostupni brže, lakše i preglednije.

RGZ implementira sistem „Pametna parcela“ u saradnji sa švedskom agencijom za kartografiju, katastar i upis zemljišta i uz podršku Vlade Švedske.