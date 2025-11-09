KIŠA MOGUĆA JOŠ U PONEDELJAK, DO KRAJA SEDMICE UGLAVNOM SUNČANO I SA TEMPERATURAMA OKO 15°C

U Srbiji u ponedeljak oblačno mestimično sa kišom, osim na krajnjem severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Prestanak padavina se posle podne očekuje u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnom krajevima naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 11, a najviša od 9 do 15 stepeni.. Upozorenje: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12 sati, verovatnoća 80%.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno, moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 12°C.

Očekivane biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa reumatskim, psihičkim i respiratornim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u kostima i zglobovima, smanjenje koncentracije i neraspoloženje. Savetuje se adekvatno odevanje i naročit oprez u saobraćaju.

U Srbiji u utorak na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalje postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 11 do 15 stepeni.

U utorak u Kruševcu vreme promenljivo oblačno, sa povremenim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna 14°C.

Pobolјšanje biometeorološke situacije pogodovaće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje pažnja.

U Srbiji u sredu ujutru hladno, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša dnevna od 11 do 14 u Negotinskoj Krajini oko 16 stepeni.

U sredu u Kruševcu nakon vrlo hladnog jutra, više sunčanih sati i još malo toplije tokom dana. Jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna 15°C.

U Srbiji u četvrtak ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u južnom Banatu i donjem Podunavlju pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 5, a najviša od 11 do 15 stepeni.

U četvrtak u Kruševcu jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna 16°C.

U Srbiji od 14. do 18. novembra 2025. godine: U petak jutro hladno ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima. U subotu naoblačenje, a u nedelju i početkom sledeće sedmice povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.

U petak u Kruševcu hladno jutro, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 15°C.

U subotu u Kruševcu još toplije tokom dana i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 3, maksimalna dnevna 17°C.

U nedelju u Kruševcu nešto toplije jutro i sunčano tokom dana, sa povremenim periodima oblačnosti. Jutarnja temperatura 6, maksimalna dnevna 16°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano tokom dana, povremeno malo oblačnosti. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 14°C.