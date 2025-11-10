OBELEŽENE 192 GODINE USPEŠNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE „VUK KARADŽIĆ“ U KRUŠEVCU

Osnovna škola “Vuk Karadzić” svečanom akademijom i prigodnim programom obeležila je 192 godine postojanja. Ova prosvetna ustanova nastavlja tradiciju prve škole u Kruševcu osnovane 1833. godine. Sadašnji naziv škola nosi od 1955. godine. Rad škole i danas je usmeren ka istom cilju, a to je kvalitetno obrazovanje i vaspitanje mladih naraštaja naše zemlje. Danas, na 192. rođendan, OŠ “Vuk Karadžić” se nalazi na lestvici najboljih obrazovnih ustanova. U prilog tome govori činjenica da je iz generacije u generaciju veliki broj učenika OŠ “Vuk Karadžić” osvajao visoko pozicionirana mesta na raznim republičkim, opštinskim, ali i međunarodnim takmičenjima.

Najznačajniji resurs škole su učenici, koji svoj talenat iskazuju u sekcijama i učešćem na takmičenjima, a koji su na svečanoj akademiji nagrađeni priznanjima i knjigama. Povodom Dana škole nastupio je hor OŠ “Vuk Karadžić”, a program su pratili predstvanici grada, školske uprave, nastavnici i prijatelji škole.