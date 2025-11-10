PREMIJERA PREDSTAVE KRUŠEVAČKOG POZORIŠTA “PREVARA” U UTORAK, 11. NOVEMBRA

Predstava “Prevara”, prema tekstu Harolda Pintera i u režiji Vladimira Popadića, govori o ljubavnom trouglu između troje bliskih ljudi – muža, žene i zajedničkog prijatelja. Radnja počinje nakon završetka afere, a završava se na njenom početku. U pitanju je prva premijera nove pozorišne sezone.

Predstava “Prevara“, Kruševačkog pozorišta, premijerno će biti izvedena u utorak 11. novembra u 20 časova. Reč je o suptilnoj i snažnoj psihološkoj drami, koja se bavi nijansama odnosa između troje ljudi. Radi se o Pinterovom tekstu “Izdaja“, koji će u ovoj izvedbi nositi naziv “Prevara“. Radnja drame usmerena je na prevare koje u nekom volšebnom stilu obuhvataju sve životne tokove: poslovne, partnerske, ljubavne odnose, pa čak i ličnu izdaju čoveka.

U predstavi igraju Marija Gašić, Aleksandar Dimitrijević i Filip Milićević.