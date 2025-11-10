U BIOSKOPU „KRUŠEVAC“ OD 14. DO 19. NOVEMBRA „DEČAK DELFIN 2“ I „HAJDUK U BEOGRADU“

U bioskopu „Kruševac“, 14. do 19. novembra možete pogledati:

Od 18.00 sati animirani film „Dečak delfin 2“

U animiranom filmu Dečak delfin 2, mladi heroj mora i verni mornar neumorno se bore protiv morskih čudovišta. Njihovo putovanje se iznenada menja kada Mažid pronađe poruku u boci koja otkriva lokaciju misterioznog napitka. Krećući na put mornarevim brodom, napada ih divlji kit, a dečak delfin i njegovi verni saputnici hrabro kreću u spasilačku misiju. Istovremeno, stiže vest da su pronađeni tragovi davno izgubljenog dečakovog oca. Vođen željom da otkrije svoju prošlost, dečak delfin prati tragove do tajanstvene podvodne pećine, gde ga čeka otkriće koje će promeniti njegov život.

Od 20.00 sati porodičnu adaptaciju knjige „Hajduk u Beogradu“

Legendarni junak najpopularnijeg serijala knjiga za decu sa ovih prostora – Gligorije Pecikoza Hajduk stiže i na veliko platno. Hajduk se doseljava sa porodicom u Beograd i postaje deo VIII5 razreda. Trudi se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak i kao odgovoran sin. Razrstan između novih iskustava i osećanja, Hajduk će otkriti da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka: ljubav…

Cena karte: 300 dinara

Kontakt telefon:

od 09 do 15 sati: 037/429247 i

od 17 do 20 sati 037/421-208