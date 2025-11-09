170.000 GRAĐANA SRBIJE IMA STATUS ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA. KO MOŽE OSTVARITI OVO PRAVO?

Oko 170.000 domaćinstava sa statusom energetski ugroženog kupca ima umanjene račune za električnu energiju u oktobru što je za oko 100.000 više nego prošle godine,

Veći broj građana obuhvaćen olakšicama za energetski ugrožene kupce tokom ove grejne sezone, rezultat je izmena propisa koje je Vlada usvojila na inicijativu Ministarstva rudarstva i energetike. U periodu od oktobra do marta, pored primalaca socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i naknada za tuđu pomoć i negu, status energetski ugroženog kupca i umanjene račune za električnu energiju, moćiće da ostvare i građani koji ostvaruju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Za energetski ugrožene kupce u periodu od oktobra do marta ne važi ni snižavanje granice između plave i crvene zone, sa 1.600 kilovat-sati na 1.200 kilovat-sati. Energetski ugroženi kupci, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, imaju pravo na umanjenje računa za određene količine električne energije tokom čitave grejne sezone, prirodnog gasa tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i umanjenje računa za toplotnu energiju, u iznosu od 40 do 60% računa za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova domaćinstva, imovinsko stanje, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, ostvareno pravo člana domaćinstva na penziju u mesečnom iznosu do i u visini iznosa od 27.711,33 dinara, status borca ili svojstvo vojnog invalida, kao i zdravstveno stanje člana domaćinstva.

