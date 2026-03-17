UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN DA JE KRAO NAFTU, GUME I DRUGE DELOVE SA KAMIONA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (1992) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teška krađa i krađu.

On se sumnjiči da je, od novembra prošle do februara ove godine, iz centralnog magacina JP „Srbijašume“ u Kruševcu krao naftu, akumulatore, gume i druge delove sa kamiona, čime je ovom preduzeću naneo materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 150.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.