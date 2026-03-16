ODRŽANA PRVA SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

ByGoran Nikolić

mar 16, 2026

Na prvoj redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca održanoj 16. marta 2026. godine u sali 34 Gradske uprave, usvojene su sledeće tačke:

  1. Usvojen je predlog Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2026. godinu i upućen na dalju nadležnost;
  2. Usvojen je Izveštaj RHMZ-a, Radarskog centra Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2026. godinu;
  3. Usvojen je Izveštaj Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije o izvršenim preventivnim i operativnim merama zaštite i spasavanja u slučaju nastanka poplava i izvršenoj identifikaciji kritičnih tačaka na votokovima II reda na teritoriji grada Kruševca;
  4. Usvojen je Zapisnik sa prve sednice SOT-a za zaštitu i spasavanje iz rupševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite;
  5. Prihvaćen je Izveštaj o realizaciji Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Kruševca za 2025. godinu i upućen na dalju nadležnost;
  6. Usvojen je Izveštaj o realizaciji radova na urgentnom održavanju votokovoa II reda u nadležnosti lokalne samouprave tokom 2025. godine upućen na dalju nadležnost;

  1. Usvaja se Izveštaj Operativnog plana za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u 2025. godini;
  2. Prihvaćen je predlog Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji grada Kruševca za 2026. godinu i upućen na dalju nadležnost;
  3. Usvojen je Program sanacije sa planom pošumljavanja, opožarenih površina na teritoriji grada Kruševca u 2026. godini;
  4. Usvojena je analiza stanja organizacije i sprovođenja preventivnih i operativnih mera zaštite od šumskih požara Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kruševac;
  5. Usvojen je Operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u 2026. godini.

Navedeni zaključci su jednoglasno usvojeni od strane Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac i prosleđeni na dalju nadležnost.

By Goran Nikolić

