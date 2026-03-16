U PRETHODNIH 7 DANA U SRBIJI ČAK 655 SAOBRAĆAJNIH NESREĆA, PETORO POGINULO

Prema zvaničnom izveštaju Uprave saobraćajne policije, u prethodnih sedam dana dogodilo se čak 655 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 5 osoba izgubilo život, dok je 312 učesnika povređeno.

Iz Uprave saobraćajne policije upozoravaju da je stanje na putevima kritično, naročito kada su u pitanju mladi vozači. Statistika stradanja: Svake godine u Srbiji život izgubi više od 60 mladih vozača, a više od 400 zadobije teške povrede. Kritičan period: Najviše mladih strada u prvih pet godina vozačkog staža, najčešće u putničkim vozilima (dve trećine) ili na motociklima i mopedima (jedna trećina). Glavni uzrok: Neprilagođena i nepropisna brzina ostaju vodeći faktori gubitka kontrole nad vozilom i najtežih posledica.

„Od presudne je važnosti poštovanje ograničenja brzine. Prilagodite način vožnje tako da uvek budete bezbedni. Želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju,“ poručuju iz Uprave saobraćajne policije.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, jer podaci pokazuju da se najveći broj nesreća sa fatalnim ishodom dešava upravo u ranim jutarnjim časovima, usled umora i neprilagođene brzine. Sigurnosni poјas predstavlja јednu od naјefikasniјih mera zaštite u slučaјu saobraćaјne nezgode, a nekorišćenje poјasa i dalje odnosi više od 100 života godišnje u Srbiјi. Ukazuјemo da prevoz dece u vozilima mora da bude u skladu sa propisima, uz upotrebu odgovaraјućih dečјih auto-sedišta.

Uprava saobraćaјne policiјe će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem poјačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaјa i smanjenja broјa stradalih na putevima.