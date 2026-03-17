PREDSTAVNICI GRADSKE VLASTI SASTALI SU SE SA MEŠTANIMA MESNE ZAJEDNICE ŠANAC

U prošloj godini realizovane su značajne investicije u naseljenom mestu Šanac. Osim asfaltiranja ulica, radilo se na sanaciji puteva koji su oštećeni prilikom nevremena, iskopu kanala, nasipanju putnih pravaca. Rekonstruisan je Dom kulture, a na radost najmlađih – predškolaca i učenika osnovne škole izgrađen je mobilijar i izvršena sanacija sportskog terena. Postavljeni su novi koševi, golovi za mali fudbal.

Prema iskazanim potrebama mesnih zajednica, u skladu sa planom i programom i ove godine se nastavlja sa realizacijom infrastukturnih projekata u cilju podizanja kvaliteta uslova života svih mestana ove Mesne zajednice koja broji oko 200 domaćinstava.

Predstavnici gradske vlasti nastavljaju sa obilascima svih Mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca, kako bi u direktom razgovoru sa građanima definisali prioritete koji će se realizovati u toku 2026. godine, u skladu sa planom i finansijskim mogućnostima.