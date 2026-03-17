PREDSTAVNICI GRADSKE VLASTI SASTALI SU SE SA MEŠTANIMA MESNE ZAJEDNICE ŠANAC

By Goran Nikolić

mar 17, 2026

U prošloj godini realizovane su značajne investicije u naseljenom mestu Šanac. Osim asfaltiranja ulica, radilo se na sanaciji puteva koji su oštećeni prilikom nevremena, iskopu kanala, nasipanju putnih pravaca. Rekonstruisan je Dom kulture, a na radost najmlađih – predškolaca i učenika osnovne škole izgrađen je mobilijar i izvršena sanacija sportskog terena. Postavljeni su novi koševi, golovi za mali fudbal.

Prema iskazanim potrebama mesnih zajednica, u skladu sa planom i programom i ove godine se nastavlja sa realizacijom  infrastukturnih projekata u cilju podizanja kvaliteta uslova života svih mestana ove Mesne zajednice koja broji oko 200 domaćinstava.

 

Predstavnici gradske vlasti nastavljaju sa obilascima svih Mesnih zajednica na teritoriji grada Kruševca, kako bi u direktom razgovoru sa građanima definisali prioritete koji će se realizovati u toku 2026. godine, u skladu sa planom i finansijskim mogućnostima.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

POSTAVLJANJE PUNOG ASFALTNOG PLATOA U ULICI IVE ANDRIĆA NA BAGDALI

mar 18, 2026 Goran Nikolić
Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN DA JE KRAO NAFTU, GUME I DRUGE DELOVE SA KAMIONA

mar 17, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ODRŽANA PRVA SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

mar 16, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

POSTAVLJANJE PUNOG ASFALTNOG PLATOA U ULICI IVE ANDRIĆA NA BAGDALI

18.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREDSTAVNICI GRADSKE VLASTI SASTALI SU SE SA MEŠTANIMA MESNE ZAJEDNICE ŠANAC

17.03.2026. Goran Nikolić
Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN DA JE KRAO NAFTU, GUME I DRUGE DELOVE SA KAMIONA

17.03.2026. Goran Nikolić
Fudbal Sport

FK NAPREDAK U KRUŠEVCU PODELIO BODOVE (2:2) SA OFK BEOGRADOM

17.03.2026. Goran Nikolić