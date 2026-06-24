Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC (43), KOD NJEGA PRONAĐENO OKO 72 GRAMA MATERIJE ZA KOJU SE SUMNJA DA JE KOKAIN

ByGoran Nikolić

jun 23, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M.Đ. (1983) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pripadnici policije su zaustavili vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni, nakon čega je on izašao iz vozila i pokušao da pobegne, ali ga je policija odmah sustigla. Tom prilikom kod njega je pronađeno oko 72 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a koji je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

By Goran Nikolić

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