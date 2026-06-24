UHAPŠEN MUŠKARAC (43), KOD NJEGA PRONAĐENO OKO 72 GRAMA MATERIJE ZA KOJU SE SUMNJA DA JE KOKAIN

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M.Đ. (1983) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pripadnici policije su zaustavili vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni, nakon čega je on izašao iz vozila i pokušao da pobegne, ali ga je policija odmah sustigla. Tom prilikom kod njega je pronađeno oko 72 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a koji je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.