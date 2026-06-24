VIDOVDANSKE NAGRADE UČENICIMA KOJI SU OSVOJILI JEDNO OD PRVA TRI MESTA NA REPUBLIČKIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA

Tradicionalno, grad Kruševac u okviru Vidovdanskih svečanosti, nagradio je učenike osnovnih i srednjih škola, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima, po kalendaru Ministarstva prosvete.

Grad Kruševac nagrađuje učenike diplomama, novčanim nagradama i vidovdanskim karticama, koje su namenjene za besplatno praćenje sadržaja ustanova u kulturi i Sportskog centra.

Danas su u Holu Gradske uprave svečano uručena Vidovdanska priznanja za 231 učenika, koji je na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvojio ukupno 254 nagrade, 180 pojedinačnih i 74 ekipne.