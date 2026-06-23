Jefimija TV, Kruševac

Hronika Vesti

UHAPŠEN MUŠKARAC (50), UVUKAO U AUTO DEČAKA I TUKAO GA

ByGoran Nikolić

jun 22, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su P. M. (1976) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je na parkingu jednog tržnog centra, uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao.

Dečak je upućen na lekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

By Goran Nikolić

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