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Društvo Vesti

ZA 77 REPREZENTATIVACA IZ NAŠEG GRADA PRIREĐEN VIDOVDANSKI PRIJEM

ByGoran Nikolić

jun 22, 2026

U gradskoj upravi Kruševac priređen je svečani vidovdanski prijem za 77 reprezentativaca iz našeg grada, u okviru programa manifestacije „Vidovdan 2026“.

Rukovodstvo Grada Kruševca ugostilo je sportiste, trenere i sportske radnike koji su u proteklom periodu ostvarili vrhunske rezultate.

Gradonačelnik Ivan Manojlović izrazio je zahvalnost u ime grada i poručio da će grad i u narednom periodu raditi na razvoju i unapređenju sportske infrastrukture i stvaranju boljih uslova za sportiste, kako bi se i narednim generacijama obezbedili maksimalni uslovi za trening i napredak.

Svaki izlazak kruševačkih sportista na teren pod zastavom Srbije velika investicija u budućnost i najlepša promocija grada, poruceno je sa prijema.

U ime mladih sportista, prisutnima se obratio Novak Stevanović, kadetski reprezentativac Srbije u fudbalu.

Nakon uručenja sprtskih kartica, svečanost je završena zajedničkim fotografisanjem, a sportski program Vidovdana nastavlja se nizom manifestacija na gradskim terenima.

By Goran Nikolić

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