Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

U KRUŠEVCU ODRŽANA 78. AKCIJA „TREĆE DETE“ U OKVIRU VIDOVDANSKIH SVEČANOSTI

ByGoran Nikolić

jun 22, 2026

U Mozaik sali Gradske uprave grada Kruševca održana je 78. po redu Akcija Treće dete.

Grad Kruševac i Komisija za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca obezbedili su poklon čestitke za svako treće, četvrto i peto dete u porodici, rođeno u periodu od 15. decembra prošle do 15. juna ove godine.

Za ovu akciju prijavljeno je ukupno sedamdesetosmoro dece. Visina poklon čestitke iznosi 15.000 dinara, a ukupno je u budžetu za ovu akciju izdvojeno 1.170.000 dinara.

Za sprovođenje ove akcije, koja se realizuje dva puta godišnje, u okviru novogodišnjih i vidovdanskih svečanosti, izdvojeno je ukupno 3.150.000 dinara.

Cilj mera koje sprovodi Grad Kruševac je da utiču na poboljšanje demografske slike u Кruševcu i motivišu mlade da se odluče na osnivanje porodice sa više dece, ali i da pruži podršku roditeljima u njihovim naporima  da budu odgovorni i srećni roditelji, po meri svoje dece.

By Goran Nikolić

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