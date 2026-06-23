U ALEKSANDROVCU JE ODRŽANA TRADICIONALNA PRIVREDNO-TURISTIČKA MANIFESTACIJA „FESTIVAL VINA“

U Aleksandrovcu je održan Festival vina, koji je okupio veliki broj izlagača.

Festival vina u Aleksandrovcu je tradicionalna privredno-turistička manifestacija koja je i ove godine okupila najbolje vinare iz Župskog kraja, ali i goste iz cele Srbije i inostranstva.

Festival vina je održan u organizaciji Turističke organizacije i pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac i predstavljao je mogućnost da vinari predstave svoje proizvode i razmene iskustva.

Otvarajući ovu tradicionalnu manifestaciju, predsednica opštine Jelena Paunović istakla je značaj vinogradarske i vinarske tradicije Župe.



Posetioci su uživali u autentičnim župskim sortama, domaćim sirevima i suvomesnatim proizvodima.

Festival vina je poslužio kao odlična uvertira za predstojeću Župsku berbu i još jednom pokazao visok kvalitet i turistički potencijal ovog vinskog kraja.