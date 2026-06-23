REALIZOVANA AKCIJA BESPLATNIH PREVENTIVNIH PREGLEDA DOJKE U OPŠTOJ BOLNICI KRUŠEVAC

Juče je u Kruševcu organizovana akcija besplatnih preventivnih pregleda dojki, kojoj se odazvao veliki broj žena.

U cilju rane dijagnostike i promocije brige o sopstvenom zdravlju, u zgradi Dijagnostičkog centra održana je akcija besplatnih preventivnih ultrazvučnih pregleda dojki. Pregledi su bili namenjeni prvenstveno ženama mlađim od 50 godina, a interesovanje Kruševljanki još jednom je potvrdilo visoku svest o značaju prevencije.

Lekari i radiološko osoblje primali su pacijentkinje u periodu od 8 časova, a za pregled nije bio potreban uput, pa čak ni overena zdravstvena isprava, što je omogućilo svim zainteresovanim sugrađankama da prekontrolišu svoje zdravlje.

Za pacijentkinje kod kojih su uočene bilo kakve promene ili sumnje, obezbeđen je protokol za dopunsku dijagnostike. Ultrazvuk je izdvojen kao neinvazivna i potpuno bezbedna metoda, idealna za redovnu kontrolu mlađih žena.

Lekari podsećaju da rak dojke ostaje jedan od vodećih malignih tumora kod žena, ali da je izlečiv u više od 90% slučajeva ukoliko se otkrije na vreme.

Preventivni pregledi su nastavak kontinuiranih akcija u cilju rane dijagnostike i brige o zdravlju. Lekari apeluju na sve žene da ne čekaju naredne masovne akcije, već da redovno obavljaju samopreglede i javljaju se svom izabranom lekaru.