PREDŠKOLCI SA KOSOVA I METOHIJE TOKOM VIKENDA POSETILI KRUŠEVAC

Predškolci sa Kosova i Metohije, u okviru trodnevne ekskurzije po Srbiji, posetili su Kruševac, a za mališane i njihove vaspitače organizovan je prijem u Gradskoj upravi.

Grad Кruševac bio je domaćin mališanima iz Gračanice, Plemetine i Prilužja (sa Кosova i Metohije), koji su u okviru trodnevne ekskurzije obišli Beograd. U Mozaik Sali Gradske uprave predškolce i njihove vaspitače su dočekali predstavnici grada, Predškolske ustanove „Nata Veljković“ i Samostalnog sindikata.

„Poseta nije slučajno organizovana u okviru Vidovdanskih svečanosti kada slavimo Dan grada i to je još jedna potvrda neraskidivih veza za Кosovom, kao delom naše prelepe Srbije“, istakao je gradonačelnik Ivan Manojlović.

Ovo je drugi put da sindikalna organizacija organizuje posetu dece sa Кosova, uz pomoć sindikalne organizacije Beograda.