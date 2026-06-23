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Kultura Vesti

IZLOŽBA „KLJUČNE REČI“ OD 24. JUNA DO 31. JULA U UMETNIČKOJ GALERIJI NARODNOG MUZEJA

ByGoran Nikolić

jun 22, 2026

Otvaranje izložbe Ključne reči, autora Vladimira Perića zakazano je za sredu, 24. jun 2026. godine, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kruševcu sa početkom u 19 časova.

Izložbu je u Umetničkoj galeriji realizovala Biljana Grković, istoričar umetnosti i muzejski savetnik Narodnog muzeja u Kruševcu. Posetioci će moći da pogledaju izložbu do 31. jula 2026. godine.

Izložba Ključne reči predstavlja značajan deo umetničkog opusa Vladimira Perića zasnovan na ličnim i kolektivnim istorijama, sećanju i autorskoj tipografiji. Sa podnaslovom Analogna pretraga detinjstva provedenog u Kruševcu, izložba donosi vizuelnu i tekstualnu rekonstrukciju vremena odrastanja, oslanjajući se na porodične fotografije kao dragocene svedoke jednog vremena.

Odabrani fragmenti lične istorije ne funkcionišu samo kao dokument privatnog života, već, donose i neformalnu istoriju Kruševca, otkrivajući kroz intimnu perspektivu svakodnevni život, porodične priče i sećanja koja čine deo kolektivnog pamćenja grada, i podstiču prepoznavanje zajedničkog iskustva.

VLADIMIR PERIĆ (1962. Zemun)

multimedijalni umetnik, četiri decenije prisutan na savremenoj umetničkoj sceni. Studirao je grafiku i fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna Univerziteta umetnosti u Beogradu. Radove je predstavljao pod pseudonimom Talent (1986-1996), zatim kao osnivač i član grupe Talent Factory (1996-2006), kada se posvećuje projektu Muzej detinjstva i drugim radovima koje izlaže pod svojim imenom. Izlagao je na više od osamdeset samostalnih i više od sto grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Radovi su mu objavljivani u mnogim uglednim publikacijama poput: 2nd Sight, Graphic Design After the End of Print Dejvida Karsona, časopisima: Domus, How, Graphics International, Blue, European Photography, Kvadart, Eterna, Reč, New Moment, Remont Art Magazin. Perićeva autorska tipografija, font FeO₂ (2001) uvrštena je u pregled najznačajnijih dostignuća grafičkog dizajna 20. veka u okviru publikacije Icons of Graphic Design Stivena Helera i Mirka Ilića. Dobitnik je Politikine nagrade za likovnu umetnost iz fonda Vladislav Ribnikar (2006). Bio je predstavnik Republike Srbije na 55. Bijenalu likovnih umetnosti u Veneciji (2013). Za rad Karantin za ptice (2020) dobija nagradu Umetničke galerije Nadežda Petrović u okviru 30. Memorijala u Čačku.

By Goran Nikolić

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