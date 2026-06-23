TOKOM MEĐUNARODNE AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA KONTROLISANO VIŠE OD 66.500 VOZAČA

Tokom sedam dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.

Naglašavamo da je čak 269 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.

Imajući u vidu da predstoji period održavanja velikog broja muzičkih festivala, koncerata i drugih manifestacija na kojima se okuplјa veliki broj građana, posebno mladih, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne upravlјaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance.