TOKOM MEĐUNARODNE AKCIJE POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA KONTROLISANO VIŠE OD 66.500 VOZAČA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene zajedno sa ostalim članicama ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), od 15. do 21. juna, isklјučili su iz saobraćaja 1.792 vozača, zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom alkohola i 75 vozača zbog upravlјanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Tokom sedam dana trajanja akcije kontrolisano je više od 66.500 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još 17.369 drugih prekršaja.
Naglašavamo da je čak 269 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravlјali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu.
Imajući u vidu da predstoji period održavanja velikog broja muzičkih festivala, koncerata i drugih manifestacija na kojima se okuplјa veliki broj građana, posebno mladih, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne upravlјaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance.