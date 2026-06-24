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Društvo Vesti

RADOVI NA RENOVIRANJU DOMA KULTURE U ALEKSANDROVCU USPEŠNO SE PRIVODE KRAJU

ByGoran Nikolić

jun 23, 2026

Prošle godine opština Aleksandrovac počela je radove na renoviranju Doma kulture, koji se uspešno privode kraju.

U okviru nacionalnog programa Ministarstva kulture Republike Srbije „Gradovi u fokusu“, prošle godine opština Aleksandrovac dobila je sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara za realizaciju projekta modernizacije multifunkcionalne sale u Domu kulture „Milosav Buca Mirković“. Projekat podrazumeva zamenu svih sedišta i podnih obloga u pozorišno-bioskopskoj sali i ostale radove na modernizaciji ovog prostora.

Lokalna dešavanja i manifestacije, poput pozorišnog festivala „Bucini dani”, aktivno se održavaju u ovom prostoru, uporedo sa tekućom modernizacijom objekta.

By Goran Nikolić

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