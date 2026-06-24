U GALERIJI KULTURNOG CENTRA KRUŠEVAC OTVORENA JE IZLOŽBA “150 GODINA SRPSKO–TURSKIH RATOVA“

U organizaciji Istorijskog arhiva, u galeriji KCK otvorena je izložba “150 godina srpsko – turskih ratova“.

U galeriji KCK svečano je otvorena izložba „150 godina srpsko – turskih ratova“, koju je organizovao Istorijski arhiv Kruševac u okviru Vidovdanskih svečanosti. Na izložbi je predstavljeno preko 90 fotografija iz tog vremena.

Izložba obuhvata autentična dokumenta, portrete učesnika, vojnih komandanata i prizore sa bojišta i borbenih dejstava.

Nakon svečanog otvaranja izložbe, u prisustvu predstavnika grada, sveštenstva i većeg broja zvanica, održan je i okrugli sto na istoimenu temu.

Ljubitelji istorije i svi zainteresovani, u narednih deset dana izložbu mogu pogledati u galeriji KCK.