CENTRALNA DRŽAVNA CEREMONIJA OBELEŽAVANJA VIDOVDANA OVE GODINE BIĆE U PORTI MANASTIRA RAVANICA

Vidovdan se u Ćupriji obeležava kroz višednevne Vidovdanske svečanosti i centralnu državnu ceremoniju u porti manastira Ravanica. Program tradicionalno uključuje pomen knezu Lazaru, dodelu priznanja najboljim učenicima, pozorišne predstave, izložbe, kao i muzičke koncerte na otvorenom. Svečanosti se odvijaju na nekoliko ključnih lokacija u gradu i okolini.

Кroz bogat i raznovrstan program, Vidovdanske svečanosti u Ćupriji godinama čuvaju sećanje na slavnu srpsku istoriju, duhovno nasleđe i vrednosti koje Vidovdan čine jednim od najznačajnijih datuma našeg naroda.

Ravanica ima posebno mesto u sećanju na kneza Lazara, jer se njegove mošti danas nalaze upravo u toj svetinji. Njihov istorijski put bio je dug i težak. Posle seoba Srba mošti su prenete u manastir Vrdnik na Fruškoj gori, zatim su tokom Drugog svetskog rata bile u Beogradu, potom su prenete u Gračanicu, a 1989. godine vraćene su u Ravanicu. Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana održaće se u porti manastira Ravanica.

Tokom tri programska dana, od 28. do 30. juna biće organizovani kulturni, umetnički i duhovni sadržaji na više lokacija, uz učešće brojnih gostiju i izvođača. Svaki segment programa osmišljen je sa ciljem da dostojanstveno obeleži Vidovdan i približi njegovu simboliku svim generacijama.

Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno sačuvaju uspomenu na istorijske vrednosti i značaj Vidovdana.