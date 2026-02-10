U TOKU JE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PRIJEM DECE U VRTIĆ PUTEM PORTALA E-UPRAVA

U toku je podnošenje zahteva za prijem dece u vrtić, od pre nedelju dana moguće je prijavljivanje putem portala e-Uprava, podseća direktorka Predškolske ustanove „Nata Veljković“ i dodaje da upis dece u obavezni pripremni predškolski program traje od 10. marta do 31. jula ove godine.

Od prošle nedelje počelo je podnošenje zahteva za prijem dece uzrasta od 6 meseci do pet ipo godina u vrtić, a Kruševac je jedan od 33 lokalne samouprve u Srbiji u kojoj je to moguće učiniti putem portala e Uprava. Osim elektronskim putem, prijave se mogu podneti na portirnici vrtića „Neven“, uz prateću dokumentaciju, ističe direktorka Predškolske ustanove „Nata Veljković“.

Kada je reč o pripremnom predškolskom programu koji je obavezan za svu decu rođenu od 1. marta 2020. do 28. februara 2021. godine, prijava za upis odnosi se na decu koja nisu upisana u Predškolske ustanove „Nata Veljković“, a zahtevi se podnose od 10. marta do 31. jula preko portala e–Uprava ili dolaskom u vrtić „Neven“. Roditelji i zakonski zastupnici koji žive na seoskom području, upis dece mogu obaviti kod vaspitača ukoliko tokom ove radne godine postoji vaspitna grupa u tom naseljenom mestu.