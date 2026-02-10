ODRŽANO PREDAVANJE ZA UČENIKE OŠ “VUK KARADŽIĆ“: „DIGITALNO NASILJE I ZAŠTITA DECE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA“

U Osnovnoj školi “Vuk Karadžić“ je održano predavanje za učenike na temu „Digitalno nasilje i zaštita dece na društvenim mrežama“, a povodom Međunarodnog dana bezbednog interneta.

Međunarodni dan bezbednog interneta, čiji je cilj da se internet učini bezbednijim i boljim mestom, pre svega za decu i mlade, obeležava se svakog februara od 2004. godine.

Razvojem savremenih tehnologija pojavila se nova vrsta nasilja – digitalno ili sajber nasilje i predstavlja svaki vid nasilja koji se javlja korišćenjem digitalnih tehnologija u cilju pretnji, uzmemiravanja, ponižavanja i vređanje drugih korisnika.

U skladu sa Godišnjim programom rada OŠ “Vuk Karadžić”, u planu je realizacija predavanja za učenike i roditelje o „Digitalnom nasilju i zaštiti dece na društvenim mrežama“.

Direktorka škole Mirjana Nikolić istakla je da je ova tema jednako važna kao i bezbednost dece u školi. “Digitalni prostor postao je mesto gde naši učenici provode veliki deo vremena, uče, komuniciraju, ali nažalost ponekad se susreću sa rizicima koje kao odrasli i odgovorni nastavnici u školi moramo da prepoznamo na vreme”, istakla je Nikolić. Dodala je da se u školi kontinuirano radi na edukaciji učenika kako da prepoznaju opasnosti, zaštite svoju privatnost i reaguju u situacijama digitalnog nasilja. Posebno je, kako je naglasila, važna saradnja sa MUP-om i lokalnom zajednicom, uključujući i Školsku upravu, jer bez zajedničkog delovanja škole, roditelja, policije i institucija ne možemo u potpunosti zaštititi decu u savremenom digitalnom okruženju, zaključila je direktorka škole.

Cilj predavanja je da se deca podstaknu da istražuju, uče i na bezbedan način koriste prednosti interneta, kao i da jačaju digitalnu pismenost dece za bezbedno i pravilno korišćenje digitalne tehnologije i interneta, razumevanje o tome šta su štetni sadržaji i koje su njegove negativne posledice, adekvatno reagovanje kada se sretnu s nasiljem putem digitalnih medija, načine i mehanizme izveštavanja (prijavljivanja) o štetnom sadržaju i onima koji vrše nasilje, zaštitu dečije privatnosti na internetu.

Program realizuju nastavnici informatike Dragana Marić Peruničić, Veljko Jovanović, Boban Jovanović i pedagoška služba, a u saradnji sa predstavnicima Policijske uprave u Кruševcu.