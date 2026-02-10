ELIMINACIJA NEPOTREBNE DOKUMENTACIJE UŠTEDI DRŽAVI VIŠE OD 35 MILIONA EVRA GODIŠNJE

Eliminacija nepotrebne dokumentacije i suvišnih koraka koje su građani i privredni subjekti morali da pređu da bi završili neki administrativni postupak, dovela je do uštede više od 35 miliona evra na godišnjem nivou. Kako kažu iz Republičkog sekretarijata za javne politike, u poslednjih šest godina ukinuto je 85, a digitalizovano više od 200 administrativnih postupaka.
Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePapir, kao deo reforme javne uprave, omogućio da se od 2019. godine do danas optimizuje 608 administrativnih postupaka. U nadležnom Sekretarijatu za javne politike kažu da im je cilj – smanjenje administrativnih barijera.
„U poslednjih šest godina ukinuli smo 85 administrativnih postupaka, preko 600 smo pojednostavili, i oko 220 smo digitalizovali. To govori da privreda, u ovom trenutku – zato što smo sve to uradili, ima olakšano poslovanje i ima uštedu od 35 miliona evra na godišnjem nivou“, rekla je direktorka Sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.
Iz Sekretarijata podsećaju da je cilj sprovođenja projekta ePapir bio unapređenje uslova poslovanja i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu, a sve u cilju stvaranja sigurnog, transparentnog i predvidivog poslovnog okruženja.
Za one koji svoje administrativne poslove obavljaju sami, kakva su mala i mikro preduzeća, svaki korak ka uštedi novca i vremena je značajan.
„Recimo taj portal ePorezi, omogućeno je upravo to, da se lakše očita stanje, da se vide neka eventualno dugovanja, podnošenje tih raznih poreskih prijava elektronski, umesto da se ide na šaltere“, rekla je vlasnica agencije za knjigovodsto „Koncept team“ Aleksandra Đurović.
„Smatram da je za dobar start edukacija vrlo važna. To vam je kao kada ulazite u saobraćaj, vozite auto, a ne znate saobraćajna pravila. Žene koje danas otvaraju biznise su u velikoj prednosti, zato što je sve dostupno kao na dlanu. E-uprava, ePorezi, eBolovanja, sve je kao na dlanu“, dodala je vlasnica agencije za audio i video produkciju „Takumi produkcija“ Marijana Raletić Stojanović.
„Svaki mesec imamo tri edukacije iz različitih oblasti, menadžmenta mikro malih preduzeća, prodaje, digitalne pismenosti. Suočili smo se da je 2va odsto žena digitalno pismeno“, kaže osnivačica platforme „Osnažene“ Indira Popadić.
Digitalizacija smanjuje administrativne troškove tako što olakšava informisanje o postupcima, skraćuje vreme i smanjuje troškove pripreme dokumentacije, kao i podnošenja zahteva i plaćanja taksi, pojašnjava direktorka Sekretarijata.
„Mikro i mala preduzeća nemaju neke velike finansijske službe ili pravne koje za njih mogu da završavaju sve administrativne poslove koji su neophodni. Zato i postoji Registar administrativnih postupaka, gde sve informacije o svim postupcima mogu da se nađu na jednom mestu, a kroz digitalizaciju da se olakša korišćenje usluga koje je država digitalizovala“, dodala je direktorka Sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.
Sa RAP portalom – Registrom administrativnih postupaka, uvek ste prvi u redu ispred šaltera – kažu u Republičkom sekretarijatu za javne politike.
Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative deo je reforme javne uprave koju Srbija sprovodi uz finansijsku i svaku drugu podršku Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.