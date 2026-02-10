ELIMINACIJA NEPOTREBNE DOKUMENTACIJE UŠTEDI DRŽAVI VIŠE OD 35 MILIONA EVRA GODIŠNJE

„Smatram da je za dobar start edukacija vrlo važna. To vam je kao kada ulazite u saobraćaj, vozite auto, a ne znate saobraćajna pravila. Žene koje danas otvaraju biznise su u velikoj prednosti, zato što je sve dostupno kao na dlanu. E-uprava, ePorezi, eBolovanja, sve je kao na dlanu“, dodala je vlasnica agencije za audio i video produkciju „Takumi produkcija“ Marijana Raletić Stojanović.