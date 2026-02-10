Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

EDUKATIVNO SAVETOVALIŠTE NAMENJENO KRUŠEVLJANKAMA SVAKE SUBOTE U DISPANZERU ZA ŽENE

ByGoran Nikolić

feb 10, 2026

Dom zdravlja Kruševac poziva sugrađanke da svake subote, u periodu od 09.00 do 11.00 časova, posete Službu za zdravstvenu zaštitu žena, gde se organizuje edukativno savetovanje.

Savetovanje sprovode edukovane medicinske sestre i namenjeno je svim ženama, ženama koje planiraju trudnoću, kao i trudnicama.

U prijatnom i poverljivom razgovoru, sugrađanke mogu dobiti stručne savete, podršku i korisne informacije u skladu sa trimestrom trudnoće, kao i odgovore na sva pitanja vezana za zdravlje majke, tok trudnoće i pripremu za porođaj.

Cilj savetovanja je pružanje podrške, olakšavanje dostupnosti, jačanje znanja i očuvanje zdravlja majke i deteta. Savetovanje je namenjeno svim zainteresovanim sugrađankama.

By Goran Nikolić

