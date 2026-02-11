NAPAD NOŽEM U KAFIĆU U KRUŠEVCU. OSUMNJIČENI UHAPŠEN, KOD NJEGA NAĐENA I DROGA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. V. (2004) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

On se sumnjiči da je sinoć, u jednom kruševačkom kafiću, nožem napao dvadesetjednogodišnjeg konobara i naneo mu laku telesnu povredu.

Policija ga je ubrzo pronašla, a kod njega je nađeno oko 6,5 grama materije za koju se sumnja da je kokain.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.