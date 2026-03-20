U TOKU JE IZGRADNJA PUNOG ASFALTNOG PLATOA U SRNDALJSKOJ ULICI

mar 20, 2026

JP „Poslovni centar“ Kruševac obaveštava građane da će zbog izvođenja radova na izgradnji punog asfaltnog platoa u Srndaljskoj ulici doći do zatvaranja ulice Srndaljske, u nivou sa ulicom Glinkinom.

Ulica će biti zatvorena za saobraćaj od petak, 20. marta, do subote, 21. marta. Alternativni pravci za odvijanje saobraćaja su ulice Glinkina, Čumićeva i Kobiljska.

Molimo učesnike u saobraćaju za strpljenje i razumevanje, kao i da koriste navedene alternativne pravce, poručuju iz JP „Poslovni centar“ Kruševac.

By Goran Nikolić

