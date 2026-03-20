SVETSKI DAN ŠUMA U KRUŠEVCU OBELEŽEN SADNJOM BELOG BORA U PAKAŠNIČKOJ ŠUMI

Svetski dan šuma obeležava se 21. marta. Datum je ustanovljen 1971. godine od kada se, na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije, obeležavao kao Dan šuma. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je taj datum kao Svetski dan šuma usvojila 2012. godine, u cilju jačanja svesti zajednice o značaju šuma i kako bi se doprinelo njihovom očuvanju i održivom upravljanju.Pod sloganom “Čuvajmo prirodu, čuvajmo naše šume” Grad Kruševac i Šumsko gazdinstvo Rasina uz učešće mališana Predškolske ustanove “Nata Veljković” u Pakašničkoj šumi obeležili su Svetski dan šuma zasadom 100 sadnica belog bora.

Svetski dan šuma tradicionalno se obeležava širom sveta, kako bi se ukazalo na važnost šuma za životnu sredinu, klimatsku stabilnost i kvalitet života ljudi.

Očuvanje i održivo korišćenje šuma jedan je od najboljih načina da se očuva priroda na planeti, kao i zdravlje ljudi.