POČINJE TREĆI MEĐUNARODNI FESTIVAL AKADEMSKIH PREDSTAVA „ČKALJINI DANI“

Ovogodišnji, treći po redu, Festival „Čkaljini dani“ počinje 23. marta i publici donosi novi talas mladih pozorišnih stvaralaca iz zemlje i regiona, sa osam akademija: Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, Akademije umjetnosti Univerziteta Banja Luka, Fakulteta savremenih umetnosti Beograd, Univerziteta Europa Prima Skoplje, Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, Fakulteta dramskih umetnosti Beograd, Fakulteata umetnosti Priština–Zvečan i Akademije umetnosti Beograd.

Program Festivala održavaće se u Kulturnom centru Kruševac (KCK), gde će publika imati prilke da od 23. do 31. marta pogleda osam poklon predstava.

Kruna Festivala jeste dodela nagrada i to: za najbolju mušku i žensku glavnu ulogu, kao i za najbolju mušku i žensku sporednu ulogu, uz ostala specijalna priznanja.

Ove godine, povodom stogodišnjice rođenja naše slavne glumice, takođe rodom iz Kruševca, Umetnički odbor festivala doneo je odluku da nagrada za glavnu žensku ulogu nosi naziv Radmila Savićević, u želji da se sećanje na legendarnu glumicu održi i neguje.

Koncept Međunarodnog festivala akademskih predstava „Čkaljini dani“, koji se održava u rodnom gradu Miodraga Petrovića Čkalje, jednog od najvećih jugoslovenskih glumaca i komičara, zasnovan je na činjenici da se u Kruševcu više od četiri decenije neguje dramski pedagoški rad sa talentovanim mladim ljudima koji su prve korake naparavili u rodnom gradu, kroz aktivnosti ustanova kulture, amaterskih pozorišta, školskih festivala i neformalnih umetničkih grupa. Zbog toga su učesnici Festivala studenti dramskih i umetničkih akademija iz zemlje i regiona, među kojima su i Kruševljani koji su svoje talente razvijali u gradu u kojem su ponikli.