ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA GRADA KRUŠEVCA SA PREDSTAVNICIMA MESNE ZAJEDNICE “VESELIN NIKOLIĆ”

Nakon seoskih i nekoliko gradskih mesnih zajednica, radni sastanak predstavnika grada Kruševca sa predstavnicima MZ “Veselin Nikolić” održan je danas u sali Doma sindikata.

Predstavnici grada Kruševca krajem prošle godine započeli su obilazak svih mesnih zajednica kojih je na teritoriji Kruševca ukupno 54, kako bi se u direktnom razgovoru sa meštanima upoznali sa problemima i prioritetima i kako bi se dogovoreno realizovalo u tekućoj godini.

Radnim sastancima prisustvuju pomoćnici gradonačelnika, načelnica Gradske uprave, direktori javnih preduzeća i predstavnici nadležnih službi gradske uprave.

Sa predstavnicima mesne zajednice “Veselin Nikolić” održan je radni sastanak kako bi se čule potrebe meštana, ali i predlozi šta bi trebalo dodati kako bi se unapredio grad.

Do sada su radni sastanci održani u tridesetak mesnih zajednica, a narednih dana razgovori sa meštanima biće vođeni u preostale 24 mesne zajednice.