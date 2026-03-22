STONOTENISERI KRUŠEVAČKE „PALESTRE“ OSVOJILI DVE MEDALJE NA DRŽAVNOM PRVENSTVU SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE

ByGoran Nikolić

mar 22, 2026

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u stonom tenisu održano je u subotu 21.03.2026.godine u Novom Sadu. Učestvovalo je 11 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca. Našu ekipu predstavljalo je 2 stono – tenisera: Draško Mitić i Dušan Petrović osvojivši 2 medalje: 1 srebrnu i 1 bronzanu u pratnji trenera Mirele Milojević.

Na Ceremoniji otvaranja, sve prisutne pozdravili su: članica Gradskog veća Novog Sada za sport, bivša rukometašica i reprezentativka Tatjana Medved; Nacionalni direktor Specijalne Olimpijade Srbije, gospodin Aleksandar Stanojević i Borislava Perić – srpska stonoteniserka i paraolimpijka, uz bogat kulturno – umetnički program.

„Zadovoljni smo postignutim rezultatima. Ujedno su pripreme u toku za predstojeće takmičenje, Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u ženskoj inkluzivnoj odbojci koja će biti održana 04.04.2026.godine u Pirotu“, kažu u „Palestri“.

Saopštenje i fotografije: „Palestra“, Kruševac

By Goran Nikolić

