POČINJE ZAKAZIVANJE TERMINA ZA TESTIRANJE I UPIS DECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE NA PORTALU eUPRAVE

„Potrebno je da roditelji izaberu neki od tih slobodnih termina i ono što je najbitnije, nema potrebe da nose bilo kakve papire, dakle izvod iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu, završenoj predškolskoj ustanovi, odnosno vrtiću, lekarsko uverenje, sve to nije potrebno da se nosi, jer elektronska uprava pribavlja te podatke za školu“, objasnio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Kako navodi, roditelji treba da odaberu uslugu eZakazivanje za testiranje i upis u prvi razred osnovne škole. Kada uđu u tu uslugu, onda mogu da odaberu školu, odnosno opštinu gde im je prebivalište. „Imaju mogućnost da biraju i onu školu koja je van njihove teritorije. Takvi slučajevi se posebno analiziraju i do kraja aprila kada odaberu pokazaće im se raspoloživi kalendar termina i onda je potrebno da kliknu na termin i da prate sve kroz opciju moje aktivnosti“, rekao je Jovanović.

Dodaje da svake godine sve veći broj roditelja koristi ovu elektronsku uslugu, ali postoji opcija da se direktno u školi zakaže termin. „Sve veći broj roditelja ovo radi elektronskim putem. Prešli smo broj od 50 odsto zakazanih termina preko portala elektronske uprave. Kako dolaze nove generacije sve mlađih roditelja, tako je i sve više korišćenja ove usluge na portalu elektronske uprave“, naveo je Jovanović.

Ako se ipak neko ne snalazi na portalu eUprave ima mogućnost da se obrati Kancelariji za IT, na portalu postoji kontakt koji je roditeljima dostupan 24 časa. „Spremamo mnogo novih elektronskih usluga. Ono što želim da istaknem je sledeća faza elektronske usluge e-bolovanje. Dakle, od 1. aprila kreće elektronska komunikacija između poslodavaca i Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Jedna vrlo bolna procedura koja je podrazumevala puno papirologije“, zaključio je Jovanović.

