Nagli porast temperatura, u kombinaciji sa intenzivnim poljoprivrednim radovima, a posebno nepropisnim paljenjem strnjike, značajno povećava rizik od izbijanja šumskih požara.

Iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputili su apel svim građanima da se ponašaju odgovorno i u skladu sa propisima, s obzirom na to da se nalazimo u prvom kritičnom periodu za nastanak šumskih požara.

Posebno apelujemu na građane da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre tokom izvođenja poljoprivrednih radova, kao i da ne pale vatru na otvorenom prostoru u prirodi, osim na mestima koja su za to predviđena, ali i da, ukoliko uoče požar ili vatru na otvorenom, odmah o tome obaveste Sektor za vanredne situacije, istakao je on.

Uprava za šume naložila je korisnicima šuma koji gazduju državnim šumama da preduzmu pojačane mere zaštite, u skladu sa planovima zaštite šuma od požara i važećim propisima.

Odredbama člana 47 Zakona o šumama zabranjeno je paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u njenoj neposrednoj blizini, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, izuzev na mestu koje je samo za tu namenu određeno, uređeno i vidno obeleženo.

Takođe, Zakonom o divljači i lovstvu zabranjeno je paljenje korova, strnjike, trske, trave i drugog rastinja u lovištima, a Uprava za šume će preko republičke šumarske i lovne inspekcije u narednom periodu sprovoditi pojačani nadzor nad primenom navedenih odredbi.

Ministarstvo poziva nevladine organizacije, lovačka udruženja, ekološke pokrete i sva udruženja građana, kao i pojedince, da se aktivno uključe i podrže ovaj apel, kako bismo zajedničkim snagama doprineli očuvanju šuma od požara i zaštiti životne sredine, dodaje se u saopštenju.