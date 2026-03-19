20. MARTA POČINJE PROLEĆE. DO PONEDELJKA OBLAČNO I SUVO, SLEDEĆE NEDELJE POSTEPENO TOPLIJE

U Srbiji u petak ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2m. Tokom dana umereno oblačno, a samo će pre podne u severnim, zapadnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severni, sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 10 do 14°C.

U petak u Kruševcu uglavnom oblačno tokom dana. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 11°C.

U Srbiji u subotu nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 12 do 15°C.

U subotu u Kruševcu oblačno, povremeno sa kratkim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 13°C.

U Srbiji u nedelju nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 13 do 16°C.

U nedelju u Kruševcu pretežno oblačno, ali bez najavljenih padavina. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 12°C.

U Srbiji u ponedeljak umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Slaba kratkotrajna kiša očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može provejavati slab sneg. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 12 do 16°C.

U ponedeljak u Kruševcu oblačno i suvo. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 13°C.

U petak, 20. marta, tačno u 15 časova i 46 minuta počinje proleće, trajaće ukupno 92 dana, 17 sati i 38 minuta, sve do 21. juna, kada počinje leto. Na dan početka proleća obdanica i noć traju po 12 sati, pa se ovaj astronomski događaj naziva i dan prolećne ravnodnevice. Istovremeno, na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji hladna jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 13 do 16 stepeni. Slaba kratkotrajna kiša očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok u višim planinskim predelima može provejavati slab sneg.

Sa dolaskom proleća prelazimo i na letnje računanje vremena. Kao što je to praksa decenijama unazad, pomeranje sata odvija se dva puta godišnje. Poslednje nedelje u martu prelazi se sa zimskog na letnje računanje vremena, dok se poslednje nedelje u oktobru satovi ponovo vraćaju na zimsko vreme. Na letnje računanje vremena prelazimo u noći između subote i nedelje, odnosno u noći 28. na 29. mart, kada će se kazaljke u dva sata ujutru pomeriti jedan sat unapred, na tri sata ujutru. Vremenski podaci: vremeradar.rs (fotografije izgleda vremena za Kruševac), vremenska i biometeorološka prognoza za Srbiju – rts.rs/RHMZ.