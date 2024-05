U PONEDELJAK VRLO TOPLO, ALI NESTABILNO. POPODNE PLJUSKOVI

U ponedeljak u Kruševcu vrlo toplo i nestabilno uz sunčane periode pre podne, a kasnije popodne uz razvoj oblaka i pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 30°C. Uveče je moguća kiša i pljuskovi. Temperatura u 22 sata 19°C.

U utorak toplo i nestabilno uz smenu sunčanih i kišnih perioda. Biće i povoljnih uslova za jače lokalne pljuskove i nepogode popodne. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 30°C. Uveče ponegde kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 16°C do 21°C.

Od srede malo niža temperatura, ali i dalje relativno toplo i nestabilno vreme.